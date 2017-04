The examples populate this alert with dummy content

DEBATE Los ecologistas piden conservar la especie del platanero en la ciudad El colectivo considera que la decisión de sustituir los 750 árboles es precipitada y pide al Ayuntamiento que focalice su erradicación por zonas por la importancia que el árbol tiene en avenidas como la de Andalucía y la Hispanidad miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/04/2017) más información Alcoy inicia la retirada de plataneros para evitar daños en aceras y edificios La Carrasca-Ecologistes en Acció pide al Ayuntamiento que paralice su decisión de eliminar todos los plataneros que pueblan Alcoy. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la erradicación del árbol en la ciudad debe ser parcial. Para el grupo la supresión de los 750 plataneros -una quinta parte de los que pueblan la ciudad- es una decisión precipitada, ya que algunos de estos árboles se encuentran en buen estado y cumplen su función en zonas como la Avenida de la Hispanidad o la de Andalucía. El Ayuntamiento anunció hace unos días la retirada de plataneros en la Avenida Juan Gil-Albert -una noticia que les adelantó esta emisora, RADIO ALCOY- debido a los daños que las raíces provocan en aceras y edificios. Para Tirs Llorens, miembro del colectivo ecologista, "se debería iniciar un estudio con especialistas para ver cuáles causan problemas, ya que muchas veces se debe a que los plataneros tienen poco espacio en los alcorques, lo que tiene una fácil solución. Otros casos no representan ningún inconveniente, como la Avenida Hispanidad, que no se entendería sin este árbol, que la hace más agradable". Además de trasladar al Consejo de Participación de Medio Ambiente el debate de los plataneros, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció quiere aprovechar el debate para solicitar la redacción de unas nuevas ordenanzas de protección de los árboles urbanos, ya que la vigente, de 1990, queda obsoleta.