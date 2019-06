The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Los edificios municipales utilizarán biomasa para la calefacción Medio Ambiente proyecta crear una planta para reconvertir los restos de la poda a energía para las calderas miércoles, 05 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/06/2019) Los edificios municipales y las escuelas infantiles utilizarán biomasa para calentarse. El Ayuntamiento proyecta crear una planta donde aprovechar los desechos de vegetación de los parques y otros espacios naturales de la ciudad para reconvertirlo en combustible para las calderas de la calefacción. Jordi Martínez, edil en funciones de Medio Ambiente, explica que obtendrían una nueva fuente de energía para ir implantando en los edificios de titularidad municipal. "Lo que vamos a intentar ir sustituyendo o complementar las calderas de fuel por las de biomasa. Pero, sobre todo, lo que vamos a intentar esta legislatura es tener una instalación donde podamos hacer la biomasa municipal con los restos de la poda que recogemos en el ecoparque, con los desechos de vegetación de los jardines municipales o de la limpieza que se realiza en los campos. Que estos recursos puedan ser reutilizados en instalaciones municipales". El Consistorio, en la actualidad, deposita estos restos de poda en una planta externa que ya la convierte en biomasa y la suministra para uso privado.