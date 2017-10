The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Los edificios públicos de Muro contarán con desfibriladores a partir del próximo año Es el proyecto más valorado dentro de los presupuestos participativos, con un coste de 4.200 euros, entre los que se encuentra el cambio de la iluminación de las calles principales, la propuesta más cara, valorada en 46.322 euros martes, 24 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 299 personas han participado en la votación para asignar los 70.000 euros reservados por el Ayuntamiento en sus cuentas del año que viene. Acabado el plazo de votación, el proyecto más apoyado es la instalación de desfibriladores en espacios públicos. El coste de la propuesta es de 4.200 euros. El proyecto más caro, el tercero más votado, es el cambio de alumbrado público, como explica Kike Pascual, concejal de Participación Ciudadana. "En segundo lugar, los ciudadanos han escogido la instalación de tarimas de aluminio para conciertos en el Centre Cultural Polivalent, valorado en 10.300 euros, y, en tercero, el cambio y mejora de la iluminación en la Avinguda València, País Valencià, y Verge dels Desamparats, una actuación que costará 46.322 euros, la más elevada de todas". El cuarto proyecto más valorado es la colocación de más papeleras en Muro, con un coste de 1.819 euros; el quinto, valorado en 5.500 euros, consiste en la instalación de barras asimétricas de gimnasia en el Polideportivo. En sexto lugar, los vecinos han elegido el proyecto de un nuevo tobogán el plaça de l’Era, con un coste de 1.476 euros. De los 299 participantes en esta segunda edición, 240 lo han hecho a través de Internet. Se sometían a votación 32 propuestas de las 68 que se presentaron, un 25% más que el año pasado.