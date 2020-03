The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los Embajadores cristianos, en Amagatalls de la Festa Antonio Delgado y Ricard Sanz, futuro y actual Embajador, visitan el programa de Paco Aznar - El director de Radio Alcoy, Juan Jordá, también explica detalles del concurso Alcoi Fester 2020 que empieza este domingo jueves, 05 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (05/03/2020) Los Embajadores cristianos, Ricard Sanz, el actual, y Antonio Delgado, recientemente elegido como su sucesor, han estado en Radio Alcoy, en el programa de Paco Aznar, Amagatalls de la Festa, para explicar detalles sobre el concurso y sobre la figura del Embajador. Además, el director de esta emisora, Juan Jordá, ha estado también invitado para hablar sobre el concurso Alcoi Fester 2020 que empieza este domingo en su 32 edición.