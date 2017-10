The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA “Los empleados causan el 90% de los problemas de ciberseguridad” Tech Consulting amplía su cartera de clientes en la comarca con planes a medida para proteger la información de las pymes martes, 03 de octubre de 2017 Tech Consulting, del grupo Mantis, especializado en nuevas tecnologías, asesora empresas en materia de ciberseguridad. La firma que dirige Ricardo Ortín ofrece protocolos de actuación para que las compañías, especialmente las de pequeño y medio tamaño, puedan proteger su información. La empresa ha iniciado un plan de expansión por L’Alcoià y El Comtat, una zona de marcado carácter industrial que sufre las consecuencias de la falta de aplicación de seguridad informática. Según Ortín, los problemas de ciberseguridad no responden siempre a la imagen del hacker o del ataque. Recalca que el 90% de los problemas de ciberseguridad son provocados por empleados, ya sea por favorecer a la competencia, por venganza en caso de despidos o por simple desconocimiento. De casos concretos y de las obligaciones de las empresas habla Ortín junto a Efraín González, uno de sus técnicos.