PROTESTA Los empleados de la textil Magosa se declaran en huelga indefinida Los trabajadores, que denuncian una década de retrasos en los pagos de las nóminas, anuncian un parón indeterminado de la actividad a partir del día 18 de febrero sábado, 16 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los empleados de la textil Magosa se declaran en huelga indefinida desde este lunes ante el incumplimiento del calendario de pago de sus nóminas. Lo han anunciado a través de un comunicado en el que convocan a las 11.30 horas de la mañana para defender sus motivos, por los que llevan peleando, aseguran, diez años. Retrasos en el pago de las nóminas El anuncio del cese indefinido de la actividad de los trabajadores de la empresa llega al mes de que se concentraran a las puertas de la fábrica para dejar claras sus protestas por los impagos por parte de la empresa, en la que fue la cuarta jornada de huelga y que estuvo secundada por el 90% de la plantilla. La deuda actual, según aseguran, es de dos mensualidades, una situación "crítica para las familias y que no puede ocultarse más", como señalan. Los trabajadores cuentan con el apoyo de Comisiones Obreras. El secretario general de Industria en las Comarcas Centrales, José Rafael López, ya avanzó que no descartaba nuevos paros, que se han traducido en huelga indefinida a partir del lunes.