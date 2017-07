The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Los empresarios de Cotes Baixes solicitan que el asfaltado sea prioritario La Asociación del polígono solicita que la actuación se desarrolle en agosto ya que hay menos actividad y apenas afectaría al normal funcionamiento de las empresas martes, 25 de julio de 2017 Las obras de mejora del polígono Cotes Baixes arrancan el próximo mes de agosto, previamente, Manuel Gomicia, concejal de Innovación y Empresa, ha mantenido una reunión con los miembros de la Asociación del Polígono Industrial de Cotes Baixes, en la que les explicó las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo. Entre otras, destacan el asfaltado de las carreteras y el pintado, así como crear zonas de aparcamiento y la conexión entre la calle A y B. Además, la Asociación solicitó a Gomicia que el servicio público y los autobuses pasasen por el polígono, ya que la parada más cercana está en Eroski. En cuanto a la creación de un eco parque, los presentes en la reunión, alrededor de 30 empresarios, según la propia Asociación, instaron a que fuese un espacio cerrado y que contase con personal que lo controlase auqneu fuese con horario limitado. Ramón Juan, presidente de la Asociación del Polígono Industrial de Cotes Baixes, explica respecto a las obras que "son unas mejoras muy buenas, tanto lumínicas como con las cámaras de vigilancia, etc. Insistimos como siempre en la rotonda del cruce de entrada de la Zona Norte de Alcoy que es lo más importante para el polígono". Juan añade que "por otra parte, agardecerles que nos haya tocado a nosotros esta renovación. Sí que es cierto que lo luchamos mucho a través de FEDAC y que es algo que luchamos para que pudiera venir, y ha venido, un poco mermado porque nos lo hemos repartido entre otras poblaciones y entre otros polígonos de Alcoy, pero bienvenido sea". La Asociación solicitó a Gomicia la posibilidad de que el asfaltado y pintado del polígono se realice en agosto, ya que esta actuación podría afectar al normal funcionamiento y producción de las empresas de la zona y durante ese mes hay menos actividad. El concejal de Innovación recogió esa solicitud pero todavía se desconoce qué obra será la primera en realizarse ya que el propio Gomicia contó a Radio Alcoy, previamente a la reunión mantenida con los empresarios, que es posible que empiecen con el cambio de iluminación.