DEMANDA DE INVERSIÓN Los empresarios marcan su mapa de infraestructuras La Plataforma por la Reindustrialización reivindica la autovía a Gandía, la renovación del tren Alcoy-Xàtiva, un centro logístico y el tercer carril de acceso al aeropuerto jueves, 19 de abril de 2018 La Plataforma por la Reindustrialización ha establecido su mapa de infraestructuras para la comarca. Reivindican la autovía a Gandia, la línea férrea Alcoy-Xàtiva, un centro logístico en la Vall d'Albaida y un tercer carril en la autovía que conecta San Juan con el aeropuerto de El Altet. La plataforma que integran las patronales de L'Alcoià, El Comtat, La Foia de Castalla y La Vall d'Albaida, han trasladado a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) las principales necesidades de infraestructuras de la zona. Estas reivindicaciones formarán parte del documento que los empresarios valencianos están elaborando a escala autonómica para exigir inversiones a las administraciones. En la reunión mantenida con dirigentes de la CEV, la plataforma ha dejado claras las prioridades para mejorar la competitividad del territorio. Dos son las propuestas en materia de carreteras: la finalización de la autovía CV 60 hasta Gandia y la construcción de un tercer carril en la autovía de acceso al aeropuerto de El Altet desde San Juan. La plataforma advierte de que el tráfico que circula por esa vía procedente de L'Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla es muy elevado. La renovación de la línea ferroviaria Alcoy-Xàtiva para que tenga unas condiciones dignas es otra de las obras básicas que reclaman las patronales que forman la plataforma. En el listado de infraestructuras trasladada a la CEV figura la creación de un puerto seco para impulsar la actividad logística en las Comarcas Centrales. La plataforma tiene localizadas diferentes ubicaciones para este proyecto, todas ellas en La Vall d'Albaida. En su última reunión, celebrada en Ontinyent, la plataforma ha mostrado su satisfacción por la reciente elección de Pablo de Gracia como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy. La plataforma confía en que el cambio de presidente sirva para fortalecer la presencia de la Cámara en el territorio.