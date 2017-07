The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL Los equipos de la comarca mueven ficha El Contestano ha incorporado tres nuevos jugadores y el Futsal Ibi tiene nuevo preparador de porteros jueves, 27 de julio de 2017 El fútbol de la comarca mueve ficha en el mercado de verano. El CD Contestano, tras anunciar hace unos meses la renovación de su cuerpo técnico con la llegada de Joaquín Giménez, Javier Anchuela y Adrián Ferrer, los tres serán los encargados de dirigir el equipo la próxima temporada 2017-2018. El club rojillo ha ido anunciado durante junio y julio diversas renovaciones y fichajes. Los primeros en volver a apostar por el club de la vila comtal fueron Mateo Molto, Octavio Cerda y Adrian Palací, que desde la temporada 2010-2011 encabezan el objetivo de salvar la categoría de la Regional Preferente. Después llegaron nuevas renovaciones, la de Julio Vicedo, central que jugará su tercera temporada en el club o la del lateral derecho y uno de los capitanes del equipo en la última temporada, José Sanchis. Tras estas renovaciones, llegaron Otón Merín, portero conocido por la afición ya que es natural de Cocentaina y militó en las filas rojillas hasta la categoría infantil, cuando se marchó al CD Alcoyano y también Alejandro Gabriel Furtado Crodara “Uru”, jugador natural de Montevideo pero residente en Castalla. Este jugador puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque, aportando calidad, polivalencia y gol al ataque rojillo. Durante el mercado también han renovado con el Contestano Israel Calafat, lateral izquierdo; el medio centro Ignacio Caspir y el central Javi García. Posteriormente, el club ha anunciado la incorporación de dos nuevos jugadores. Se trata de Joaquín Cruz, jugador de banda derecha rápido, fuerte y ofensivo, que puede actuar tanto de lateral como de interior derecha y de Enrique Martínez, jugador polivalente que puede actuar tanto de central zurdo como de mediocentro. El club rojillo comenzó a rodar el martes 25 de julio. Pocos días han tenido los jugadores y cuerpo técnico de prepararse para su primer partido de pretemporada. El Contestano recibe al CD Alcoyano en el Camp de La Via el jueves 27 de julio a las 20.30 horas. FUTSAL IBI En fútbol sala, uno de los equipos punteros de la comarca, el Futsal Ibi, que quedó cuarto en la clasificación la pasada campaña ha incorporado a Rafa Fernández como nuevo preparador de porteros. Fernández tiene una larga trayectoria en su carrera profesional. Ha militado en equipos destacados como El Pozo Murcia, Valencia Vijusa, Playas de Castellón y Boomerang Interviú, por otra parte, es internacional con España. En su cuenta particular tiene el de campeón del mundo y de Europa con la selección, además de ligas, copas, etc. En Ibi, pero en el apartado femenino, la Universidad de Alicante ha llegado a un acuerdo con el club CFS Futsal Ibi y de ahora en adelante este será filial de la UA FSF. Uno de los objetivos principales de este acuerdo es colaborar en la formación de las jugadoras desde pequeñas para en un futuro contar con jugadoras de la provincia para su primer equipo. Pedro García, presidente del CFS Futsal Ibi, asegura que “estamos muy felices con el acuerdo al que se ha llegado con la UA. Esto demuestra que el club está realizando un gran trabajo, y que el apoyo del año anterior por parte de la UA, ha dado sus frutos.” Por su parte, la directora deportiva de UA FSF, Ana Costa, afirma que es un placer poder tener al Ibi como filial dado que “es un club que está haciendo un trabajo fantástico e importantísimo en la formación de jugadoras.”