CELEBRACIÓN Los escolares visten de carnaval las calles de Alcoy Alumnos de colegios e institutos protagonizan los desfiles con una colección de disfraces viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/02/2020) El carnaval escolar ha vestido de color, diversión y música las calles de Alcoy. Este viernes, los alumnos de diferentes centros educativos han protagonizado los divertidos desfiles con la indumentaria que han preparado los últimos días en clase. Ha sido el caso, por ejemplo, de los estudiantes del colegio Horta Major, el centro de educación especial Tomás Llàcer y el instituto Andreu Sempere que han recorrido la parte alta del barrio del Ensanche con sus disfraces con los que han hecho un llamamiento a frenar el cambio climático.