OCUPACIÓN Los establecimientos hoteleros rozan el lleno esta Nochevieja La presidenta de la Asociación Turismo Alicante Interior, Indira Amaya de Ameglio, ha explicado que el sector está muy contento por las cifras logradas mejores que el año pasado y augura buenos pronósticos para Reyes martes, 31 de diciembre de 2019 Los establecimientos hosteleros y hoteleros estarán llenos en un 90% para esta noche de Nochevieja, tanto en establecimientos rurales como urbanos de Alcoy y comarca. Se trata de una ligera mejoría respecto a las cifras del año pasado, por lo que los empresarios se muestran satisfechos. La presidenta de la Asociación Turismo Alicante Interior, Indira Amaya de Ameglio, explica que esta mejoría viene dada por la promoción de los últimos años que ha permitido desestacionalizar el turismo y que en fechas como Nochevieja también sea Alcoy un lugar buscado para visitarlo y para pasar el cambio de año. Para el fin de semana de Reyes las previsiones también son buenas, aunque todavía quedan plazas libres. Desde las entidades de hostelería insisten en la conveniencia de realizar reservas y de hacerlas con tiempo y no esperar a última hora.