EDUCACIÓN Los estudiantes mejoran la práctica deportiva con la tecnología textil 154 alumnos de ESO aceptan el Reto 2019 del Instituto Tecnológico Aitex - Sant Roc y Cotes Baixes se alzan con el segundo y tercer premio jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2019) Aitex, el Instituto Tecnológico del Textil, ha despertado el ingenio de 154 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Han aportado sus ideas innovadoras al Reto Aitex 2019 para mejorar la experiencia de los deportistas con la incorporación de tecnología textil. Las 47 propuestas presentadas a esta primera edición de los premios Reto Aitex 2019 provenían de centros formativos de Alcoy, Banyeres de Mariola, Canals, Cocentaina, Muro de Alcoy, Ontinyent y Valencia. De ahí han surgido los proyectos ganadores entre los que figuran el de Adela Fuentes e Isabel Valor de Sant Roc y el de Teo Senabre, Laia Andrés y Carla Domínguez de Cotes Baixes, que se han alzado con el segundo y tercer premio. El primero ha recaído en 4 alumnos del San José de Calasanz de Valencia. El jurado, integrado por profesionales del instituto tecnológico del textil, ha valorado la calidad de las propuestas, su resolución, diseño y viabilidad.