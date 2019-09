The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN Los expositores de la feria del textil destacan el alto nivel del comprador internacional Home Textiles Premium echa el cierre tras tres días de negociaciones que fructifican en ventas y en la posibilidad de abrir nuevos mercados con clientes de calidad viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los expositores de Textilhogar destacan el alto nivel de los compradores internacionales y la posibilidad de abrir de nuevos mercados con clientes de calidad tras las negociaciones realizadas en la quinta edición de Home Textil Premium, que ha echado el cierre esta tarde en Madrid. Los vendedores de empresas especializadas en el textil para el hogar, decoración y tapicería de España y Portugal, tras tres días de certamen, realizan un balance positivo de esta edición en la que han podido mantener reuniones y encuentros B2B con clientes nacionales y extranjeros explorando la posibilidad de comercializar sus artículos a diferentes mercados internacionales, según informan desde la organización. Los profesionales asistentes al certamen también han podido seguir las conferencias en torno al Contract, celebradas en el área especializada el Cubo, en la que han abordado la importancia del textil en los proyectos de interiores.