CORONAVIRUS Los familiares del geriátrico de Oliver anuncian acciones legales por el brote Se han puesto en contacto con un abogado y estudian pedir responsabilidades cuando acabe esta situación dramática - Lamentan que no tengan más datos de los residentes y que la consellera Ana Barceló no haya actualizado datos de los fallecimientos miércoles, 25 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/03/2020) Los familiares emprenderán acciones penales por las muertes por el brote de coronavirus. Los familiares de residentes en la residencia Domus Vi Alcoy anuncia acciones penales para pedir responsabilidades por las muertes que se están produciendo por coronavirus. El portavoz de la Plataforma de Familiares, José Luis García, avanza que ya se han puesto en contacto con un abogado y que cuando acabe esta situación dramática los familiares estudian pedir responsabilidades. Los propios familiares lamentan que no se haya actualizado la situación del brote en las últimas horas. El último dato aportado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, es de ayer con 26 fallecidos. Siguen pendientes los resultados de los test realizados a todos los residentes. La ausencia de información sobre el alcance del brote redunda en la desesperación del colectivo dado que no conocen si el brote se ha detenido y cuántas vidas ha costado hasta ahora. También han explicado que se han puesto en contacto con los portavoces de los distintos partidos políticos para que hagan de intermediarios con conselleria. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha explicado por twitter que hará esta petición a conselleria para establecer un canal de comunicación con los familiares y que el Ayuntamiento aporta el servicio de ayuda de una psicóloga para los familiares que lo necesiten. La UME ha desinfectado ya dos veces este centro privado desde que hace una semana Sanidad asumió el control.