DONACIÓN Los fans de Camilo recaudan 3.000 euros para la AECC La entrega tuvo lugar el sábado 16 de diciembre en un acto desarrollado en el Ayuntamiento de Alcoy lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Legado de Camilo Sesto ha entregado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcoy la recaudación de 3.000 euros obtenida con la edición y venta de la revista El legado de Camilo Camilo Sesto Unidos por una causa, a la delegación de Alcoy de la Asociación Española contra en Cáncer. Raquel Greciano, asistenta personal del artista, fue la encargada de llevar a cabo la donación. Ha recordado que se trata de una iniciativa solidaria que ha consistido en la donación de la recaudación de las ventas de una revista sobre Camilo, de la que se han repartido 400 ejemplares en esta tirada.