REPARTO DE PÓLVORA Los festero se adaptan bien al reparto de la pólvora El reparto de la pólvora se efectúa en el Baradello Moyá con total normalidad – Entre el viernes y el sábado se retirarán cerca de tres mil kilos viernes, 20 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/04/2018) El reparto de la pólvora comenzó la mañana del viernes, los festeros con los nuevos requisitos en regla han recogido sus dos kilos de pólvora directamente con la cantimplora llena y sellada. Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge, explica en Radio Alcoy, cómo ha transcurrido las primeras horas de reparto. “Ha habido de todo, pero en general muy contentos. El entorno para el reparto es sensacional. Hay tres colas, según apellidos. Las cantimploras de los festeros que las han alquilado ya están todas llenas. Aquellas que las han dejado para rellenar, rogamos que pasen a partir de la tarde del viernes”. Entre hoy y mañana se reparten los 2942 kilos de pólvora. Alcoy es en 2018 el primer municipio que cumple a rajatabla el nuevo Reglamento de Explosivos, aprobado por el Gobierno de España y obligatorio a partir de 2019.