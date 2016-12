The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Los festeros de Alcoy obtendrán gratis la licencia de armas para participar en el Alardo La Asociación de San Jorge y las filaes cooperan para asumir los gastos de los trámites exigidos por la Subdelegación del Gobierno miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2016) Los festeros de Alcoy pueden obtener de forma gratuita la licencia de armas necesaria para participar en el Alardo. La Asociación de San Jorge y las filaes han acordado sufragar íntegramente el gasto que representa la obtención del permiso, aproximadamente de unos 60 euros. El objetivo es doble: fomentar la máxima participación en las batallas de arcabucería del 24 de abril sin aumentar el coste a los festeros. El acuerdo alcanzado la noche del martes entre la directiva de la Fiesta y las filaes busca reducir el impacto de la derogación de la moratoria aplicada desde 1999 al Reglamento de Armas y que permitía participar en el Alardo presentando el carné de conducir. A partir de 2017 será obligatorio contar con la licencia de armas para participar en el Alardo, tal y como la Subdelegación del Gobierno ha confirmado al Ayuntamiento de Alcoy. “La decisión del Gobierno es clara: los festeros deben obtener la licencia, por eso hemos gestionado con rapidez, con la colaboración del Ayuntamiento, que puedan hacerlo de forma gratuita y sencilla”, explica el vicepresidente económico, Vicente Bas. La Asociación ha concertado con la clínica médica Urgensa el desarrollo de las pruebas para obtener el certificado de aptitud física, necesario para conseguir la licencia de armas de avancarga. “El festero solo tiene que ir a la clínica para someterse a la prueba. La tramitación de la licencia ante la Guardia Civil la realizaremos desde la Asociación”, añade Bas. El coste de la obtención de la licencia supera los 60 euros, según los cálculos estimativos del área económica de la Asociación. “No queremos que el fester salga perjudicado, por eso hemos tomado medidas”, sostiene el vicepresidente. La Asociación asume íntegramente el pago del certificado médico y cada filà asume la tasa del Estado por la expedición de la licencia. “Al festero no le va a costar nada”, recalca Bas, quien añade que la partida de la que la Asociación pagará los certificados “procede de subvenciones y no de las aportaciones de los asociados”. Hace dos años la Asociación ya consiguió impulsar el Alardo con una subvención para frenar la subida del precio de la pólvora. Aquella decisión permitió recuperar participantes en el acto. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, destaca la buena respuesta de los primers trons a la medida planteada por la directiva: “Son conscientes de la importancia que tiene obtener el máximo número de licencias para que el Alardo no pierda esplendor”, manifiesta. El ponente de Fiestas de la Asociación, Francisco Cantó, confía en que la mayor parte de los festeros obtenga la licencia. “Si queremos mantener el acto que da origen a nuestra Fiesta, tal y como la conocemos hoy en día, debemos obtener la licencia de armas. La Asociación y las filaes hemos trabajado para facilitar todo el proceso. Ahora la responsabilidad es de cada uno de los festeros, que seguro que se implican para conservar un Alardo como el de Alcoy, único e incomparable por su magnitud”, manifiesta. Los festeros pueden concertar cita para obtener el certificado médico en Urgensa desde hoy mismo. “Hemos agilizado los trámites del acuerdo para que los festeros que residen fuera puedan acudir a la clínica durante los días navideños y obtener la licencia sin coste alguno”, explica el presidente.