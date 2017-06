The examples populate this alert with dummy content

FUTBOL BASE Los futbolistas de mañana destacan en Alcoy Éxito de participación y público en el I torneo de fútbol 8 que organiza la Asociación de San Jorge martes, 20 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/06/2017) ficheros asociados FICHERO Resultados del torneo Más de 700 jugadores de fútbol base participaron en el I trofeo Premis Sant Jordi organizado por la Asociación de San Jorge. Desde la categoría querubín a la de alevín, los más de 50 equipos participaron en un día caluroso cerca de 12 horas. Un total de 28 club hicieron las delicias de los cientos de visitantes que aglutinó el torneo, ya que tanto los equipos cercanos como lo que venían de más lejos, como Atlético de Madrid, Córdoba o Getafe, llegaron arropados de padres que apoyaron a los suyos de forma incondicional. Valencia , Hércules Getafe entre otros se llevaron el campeonato. Todos los resultados los pueden ver en el archivo adjunto en esta noticia. Vicente Bas, miembro de la Asociación de San Jorge pasó por Ser Deportivos para dar la valoración después del torneo. “Estamos muy contentos con el resultado, es la primera edición y vamos a mejorar en la segunda. Destaco las palabras de todos los participantes dándonos la enhorabuena por el torneo y muchos pidiendo que les invitemos el próximo año. La experiencia de que los niños durmiesen en algunas filaes, ha sido un éxito que repetiremos en próximas ediciones”, destacó.