PROGRAMA DE ACTOS Los futuros guerreros El día de San Jorge amanece con el buen ambiente de la Segunda Diana, acto protagonizado por los más pequeños domingo, 23 de abril de 2017 Los herederos de la Festa son los encargados de arrancar la segunda jornada de los Moros y Cristianos dedicada a San Jorge. Un nuevo 23 de abril ha amanecido con la Segunda Diana, donde los niños y niñas, acompañados de sus padres, han recuperado el protagonismo. Un acto que este domingo ha tenido muy buena acogida. El buen ambiente lo ha propiciado, según la Asociación de San Jorge, el cambio de horario que, desde hace unos años, permite que las formaciones comiencen una hora más tarde. Así, desde las nueve de la mañana, los sargentos infantiles han encabezado de nuevo los desfiles de las filaes del bando Cristiano, que han transcurrido por San Nicolás hasta la plaza de España, y las del Moro, por la Avenida del País Valencià para terminar en la plaza de España. El acto de la Segunda Diana se recupera, del mismo modo que la Retreta, que pondrá el punto final al día de San Jorge, donde van a participar este 2017 11 filaes.