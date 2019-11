The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA Los ganadores del concurso para promocionar el centro vivirán en un piso piloto El gobierno saca pecho de la campaña para hacer visible el casco histórico con la difusión de su repercusión en medios nacionales y redes sociales viernes, 22 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/11/2019) más información El Ayuntamiento invierte 40.000 euros en la campaña Viure al Centre El gobierno local saca pecho de la polémica campaña para promocionar el centro, cuyos ganadores vivirán gratis un año en un piso de nueva construcción, en una vivienda piloto que una promotora inmobiliaria ha puesto al servicio del Ayuntamiento en la plaza de la Cruz Roja. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, ha explicado que la inversión de 40.000 euros en el concurso en redes sociales para obtener un año de alquiler en el casco histórico está justificada por la aparición de la noticia en medios de comunicación nacionales. Difusión de la ciudad que, según sus cálculos, hubiera tenido un coste muy superior. "El coste que hubiera supuesto hacer publicidad en estos medios en el tiempo o espacio que ha aparecido la noticia o reportaje hubiera sido de 141.373 euros, sin valorar la repercusión en medios locales y comarcales". Destaca el logro de que el nombre de la ciudad estuviera dos semanas en las redes sociales y cifra la repercusión obtenida en 23.000 interacciones en Instagram o 659 veces compartidos en Facebook. En contra de las críticas a la campaña, que consideran desmesurado el gasto municipal en la iniciativa que poco ha aportado a los vecinos, Moltó señala que la promoción ha beneficiado a muchos comerciantes. "La campaña ha contado con un gran número de comercios colaboradores que han mostrado ya su satisfacción en este proyecto y la repercusión en sus propias redes". La pareja ganadora, que "después de pasar seis días en la casa de la Bandeja ya están más que acostumbrados a vivir en el centro", según señala la edil, estrenará un piso en la plaza de la Cruz Roja donde vivirá un año gratis.