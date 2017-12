The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Los globos solidarios de Tirisiti 1305 globos solidarios se pondrán a la venta en las representaciones de Tirisiti con fin benéfico viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp 1305 globos solidarios se pondrán a la venta en las representaciones de Tirisiti. Los asistentes podrán comprar este globo al precio de cinco euros. Los beneficios irán destinados a la Asociación de Integración del Niño. Joanfran Rozalen, gerente de La Dependent agradece la participación del público en general en esta iniciativa solidaria. “El año pasado se terminaron todos, estamos hablando de una cifra similar a la de este año. Los globos se venden por 5 euros y la mitad irá destinada a AIN. Alcoy es solidarios y lo demuestra siempre que puede y con estos globos lo hace. Es una iniciativa que nos llena mucho”, destacó. Los promotores de la iniciativa son una año más los empresarios Juanjo Garrido y Santiago Cano.