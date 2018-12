The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Los globos de Tirisiti vuelven a volar por AIN La Dependent, Fernando Cano Ropa Hombre y Juanjo Garrido Joyero vuelven a ser los impulsores viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Regresa el Globo solidario de Tirisiti. 1.200 unidades se pondrán a la venta al público de las representaciones abiertas al público en general con fines solidarios. Parte de los beneficios irán un año más para la Asociación de Integración del Niño, AIN, cuyos componentes se encargarán de venderlos. La directora de AIN Gema Moiña, y dos alumnas Mariángeles y Elena, se han mostrado ilusionadas con esta iniciativa, en el acto de presentación en el que también han estado presentes Joanfra Rozalén, gerente de La Dependent, impulsora de esta iniciativa junto a las firmas Fernando Cano Ropa Hombre y Juanjo Garrido Joyero, con Santi Cano y Juanjo Garrido al frente. No ha faltado en el acto la presencia del concejal de Cultura, Raül Llopis. Todos los promotores se han mostrado muy contentos con que esta iniciativa no falte a su cita. La venta de globos solidarios de Tirisiti, que un año más será a 5 euros, cumple cerca de ocho navidades, por lo que se ha convertido en un clásico consolidado del Nadal Alcoià.