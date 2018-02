The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES Los grabados y collages de Manolo Granado llegan a la Sala Fundación Mutua Levante Bajo el título 'Seres y Estares', el artista, que tiene su taller en Banyeres de Mariola, llega a Alcoy para hablar de las reflexiones en torno al ser humano viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Este jueves, 1 de febrero, la sala de exposiciones que la Fundación Mutua Levante tiene en la plaza de España ha inaugurado la muestra Seres y Estares, del artista Manolo Granado. La exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de marzo, se inspira en el ser humano y su entorno con una apuesta figurativa en la que destaca, entre otras, la obra Minerva. Un ejemplo del hilo conductor de esta muestra que parte de la vertiente poética: un poema del escritor chileno Nicanor Parra -recientemente fallecido, por cierto- que da vida a esta serie de grabados inspirados en los 125 versos que componen el anti poema de estilo narrativo Soliloquio del individuo. En definitiva, una muestra para todos los sentidos, una exhibición de la propia alma.