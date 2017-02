The examples populate this alert with dummy content

MUNICIPIOS Los grupos, a excepción del PP, lamentan la no adhesión al Fondo de Cooperación local Los conservadores justifican la exclusión en otras inversiones que reciben las poblaciones por parte de la Diputación miércoles, 08 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (08/02/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2017) La negativa por parte de la Diputación de Alicante a participar en el Fondo de Cooperación Local de la Generalitat, ha hecho reaccionar a los políticos municipales. En La Tertulia de Radio Alcoy todos los grupos con representación municipal en el Ayuntamiento de Alcoy, a excepción del PP, han lamentado la política del Gobierno Provincial. "Va a suponer que las 141 poblaciones van a recibir la mitad que las de Valencia o Castellón", ha explicado la socialista Vanessa Moltó. Para José Manuel Antolí, de Ciudadanos, "los alcaldes son los que más conocen las necesidades de los ciudadanos". El portavoz de Compromís, Marius Ivorra, señala que "las comarcas son las que han de articular" la gestión y el edil de Guanyar, Cristian Santiago lamenta que con esta decición la diputación "se haya atrincherado". El portavoz de los conservadores, Rafael Miró, justificaba la exclusión en otras inversiones que reciben las poblaciones. "La inversión de la Diputación supera los 144 millones y la aportación este fondo es 110 millones de euros". Concejales, alcaldes y diputados de la provincia se concentraron a las puertas de sus Ayuntamientos el pasado viernes 3 de febrero contra la decisión de la Diputación de Alicante, de no participar en el Fondo de Cooperación Local de la Generalitat. Esta medida deja a las comarcas con 13 millones menos de presupuesto que las valencianas o castellonenses, cuyas respectivas Diputaciones sí participarán en dicho fondo.