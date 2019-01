Los grupos en Ibi se sientan a negociar después de que la oposición tumbe el presupuesto

El gobierno formado por PP y ADli se ha sentado a negociar con los grupos en la oposición después de que el presupuesto para 2019, que ascendía a 23 millones de euros, no saliera adelante por los votos en contra de los once concejales del PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Ciudadanos. El candidato a la alcaldía del PSOE, Sergio Carrasco, denuncia que los presupuestos se hayan elaborado sin tener en cuenta al resto de partidos y con premura, dice. "Se les pidió por activa y por pasiva que queríamos sentarnos para hablar de los presupuestos: no hubo respuesta, hubo largas. Llegaron faltando cuatro días para el pleno ordinario, nos dieron los presupuestos y dijeron que los iban a llevar como punto extraordinario, como moción de vía de urgencia: eso no debe de ser así en democracia, más cuando uno no gobierna en mayoría absoluta, hay que sentarse a hablar con todos".

El alcalde, Rafael Serralta, acusa a la oposición de bloquear con su voto en contra unos presupuestos que recogen las inversiones más importantes de Ibi. El primer edil no entiende lo que ve como un cambio repentino de actitud con intereses electoralistas en detrimento del deseo popular. "No puede votarse en contra porque haya faltado una reunión, cuando hemos hecho por lo menos seis".

El Gobierno municipal del Partido Popular confía en poder llegar a un consenso con la oposición aunque todavía no hay fecha para un nuevo intento de sacar las cuentas de 2019 adelante.