The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO Los grupos mayoritarios insisten en que Trillo deje de ser Hijo Adoptivo PSOE y Guanyar anuncian mociones para cambiar el Reglamento Especial de Honores y Distinciones, que data de 1976, y que impidió en la anterior legislatura la retidada viernes, 13 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/01/2017) El Grupo Municipal Socialista y Guanyar Alcoi anuncian mociones para que le sea retirado a Federico Trillo el título de Hijo Adoptivo, que hace 17 años promovió y consiguió el entonces alcalde socialista de la ciudad, Josep Sanus. La responsabilidad del ex Ministro de Defensa en el accidente del Yak 42, que ha establecido el Consejo de Estado, ha movido al Consistorio a intentar de nuevo esta retirada, que no se consiguió en la anterior legislatura, al no sumar el respaldo de las dos terceras parte de los concejales, para cambiar el Reglamento Especial de Honores y Distinciones que permita la retirada. El Gobierno local cuanta ya con el apoyo de ediles de Guanyar Alcoi, que también ha anunciado una moción en la que reclama la retirada de este título "por el menosprecio a los muertos en el accidente del Yakovlev 42, el 26 de mayo de 2003, a sus familiares y al conjunto de las Fuerzas Armadas". Esperan sumar los votos de Compromís y alcanzar los 17 votos (de 25) necesarios. Confían los socialistas en que los ediles del PP no voten en contra de esta moción para retirar este título ya que en la Diputación de Alicante se han abstenido y en el ámbito nacional “ya nadie defiende ni justifica a Federico Trillo”. El PSOE es consciente de que para conseguir esta retirada es necesaria una modificación del Reglamento Especial de Honores y Distinciones de Alcoy que data de 1976, asunto que abordará en su próxima reunión ejecutiva.