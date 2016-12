The examples populate this alert with dummy content

MIG CRISTIANO Los guerreros de la ira La filà Aragoneses asombra con un belicoso diseño inspirado en una leyenda del siglo XII viernes, 22 de abril de 2016 A mediados del siglo XII, en plena revuelta en el reino de Aragón, los nobles fueron llamados a Huesca, donde el rey Ramiro II tenía establecida su Corte. Allí fueron ejecutados doce de los nobles más destacados. Con la cabeza del más rebelde, el obispo de Huesca, hizo el rey el badajo de una campana. La lucha intestina quedó sofocada. Esta historia que San Juan de la Peña narró en su crónica ha inspirado a la sorprendente escuadra especial de la filà Aragoneses. Una escuadra de espectros, vestida con colores oscuros para resaltar la bandera de Aragón. Juan Climent, autor del diseño, ha buscado el elemento innovador en su conjunto y en algunas de las piezas, como el casco. La formación ha avanzado con un estreno musical: Dies Irae. Los días de la ira a los que hace referencia la leyenda que ha dado sentido a la escuadra. La marcha cristiana de Vicente Pérez Esteban la ha tocado el Cercle Musical Primitiva d’Albaida, formación que ha incluido campanas, en referencia a la leyenda que da sentido a la escuadra. Una de esas campanas fue fundida en Alcoy en 1883.