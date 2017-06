The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Los héroes que guardan el monte En torno a 200 voluntarios trabajan este verano para preservar los espacios naturales de Alcoy - Se suman al dispositivo de la administración en una campaña de alto riesgo por las condiciones meteorológicas, el abandono del campo y la falta de gestión del monte viernes, 23 de junio de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (23/06/2017) Cerca de 200 voluntarios están en marcha para preservar del fuego los espacios naturales de Alcoy durante el verano. La campaña de prevención de incendios ha comenzado ante una temporada de alto riesgo por las condiciones que se han dado desde el invierno y, como reconoce el técnico forestal de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, Carles Esteve, por el abandono del campo y la falta de gestión del monte. La conselleria cuenta con 8 puntos fijos de vigilancia y 6 unidades móviles en la comarca, que disponen del apoyo de dos medios aéreos en los días de alerta 2 y 3. Desde junio los colectivos de voluntarios despliegan sus planes de vigilancia. ACIF dispone de 60 voluntarios para vigilar la zona de La Serreta y el sector sureste del término municipal, que permite controlar Benifallim y Penàguila. Los voluntarios de ACIF vigilan los fines de semana y días de alerta máxima con unidades móviles a caballo y vehículo. La zona del Preventorio la cubren los 20 voluntarios ambientales de Cruz Roja. Los radioaficionados aportan 40 voluntarios a la prevención de incendios, con dispositivos de vigilancia móvil a través de diferentes rutas con turnos de 12 horas en las jornadas de mayor riesgo. Con puntos fijos y móviles cuentan los voluntarios que coordina el Ayuntamiento. A las tareas de prevención se suman los 20 agentes medioambientales destinados a la comarca, así como los bomberos forestales, que, según la conselleria, también desarrollan funciones de vigilancia al margen de las tareas de extinción.