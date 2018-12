The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Los hoteleros confían en que la marca Nadal Alcoià atraiga al turismo El sector de turismo de interior estima que la ocupación en el puente del 6 y 9 de diciembre supere el 50% miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/12/2018) El sector de la restauración y hosteleros de Alcoy y comarca se muestra optimista a la hora de aportar la previsión de ocupación hotelera y de restauración entre el 6 y 9 de diciembre como resultado de la promoción turística que se está realizando. Jordi Linares, presidente de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, ha explicado que los hosteleros esperan un porcentaje de ocupación superior al 50%, cifra que podría mejorar con las reservas de última hora. Destaca que la marca Nadal Alcoià ha influido de forma positiva en la mayor atracción de turistas. El puente de diciembre es considerado, por los responsables de albergues y hoteles de interior, como temporada alta. El sector espera recibir hasta el próximo domingo no sólo visitas sino un importante aumento de los comensales en los restaurantes.