TURISMO Los hoteles alcanzan el 90% de ocupación en Nochevieja En la comarca crece también la opción de despedir el año en casas rurales con el 80% de las plazas cubiertas viernes, 30 de diciembre de 2016 Los hosteleros de interior afrontan su temporada alta con una previsión de ocupación que alcanza el 90%. En la comarca crece también la opción de despedir el año en casas rurales. Despedir el año en alojamientos se interior se consolida como destino turístico. La Asociación Provincial Alicante Turismo Interior, cifra en un 90% el nivel de ocupación para este fin de semana. El presidente de la asociación, Jordi Linares, vincula el buen dato al tiempo y la coincidencia con el fin de semana."Es un dato elevado", considera que es reflejo de "la campaña de difusión del Nadal Alcoià" En la comarca, la previsión de ocupación del 80% en casas rurales demuestra las diferentes preferencias por la oferta. "Hay establecimientos llenos desde hace un mes y otros que aún disponen de plazas". La asociación espera cerrar tras los Reyes la temporada de Navidad con cifras al alza a la vista de la demanda que despierta la campaña de Alcoi Ciutat del Nadal.