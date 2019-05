The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Los hoteles cuelgan el cartel de lleno para la feria teatral El certamen atrae a actores, músicos, técnicos, programadores y profesionales de las artes escénicas de la Comunitat durante cuatro días a la ciudad viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/05/2019) Los hoteles de Alcoy cuelgan el cartel de lleno por la Mostra de Teatre, que arranca este lunes. Artistas, músicos, técnicos y programadores de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Albacete o Madrid estarán la próxima semana en Alcoy para la feria de las artes escénicas. Una venida que ha llevado a que se ocupen todas las plazas disponibles en los establecimientos hosteleros y también que haya reservas en los restaurantes y bares del centro. Miquel Santamaría, director de la Mostra, señala que "sé que hay grupos que han encargado comidas en alguna filà o restaurante, y los hoteles los tenemos llenos". Este certamen cultural es un polo de atracción de foráneos que, además de conocer las propuestas teatrales, también tiene la oportunidad de visitar distintos lugares de la capital de l’Alcoià. Raül Llopis, edil de Cultura, indica el beneficio económico que puede tener Alcoy con motivo de la Mostra ya que "son muchos los que consumirán en nuestra ciudad y, además, conocerán sus atractivos turísticos".