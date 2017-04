The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Los íberos vuelven a El Puig Una visita teatralizada (domingo, 9 y 11 horas) muestra los últimos trabajos de conservación del yacimiento sábado, 29 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (28/04/2017) Los íberos que durante 400 años poblaron la cima de El Puig van a regresar a esa zona este domingo, con motivo de una de las excursiones del ciclo con el que el Ayuntamiento de Alcoy da a conocer el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad. Lo harán de forma simbólica con una visita teatralizada que, además, servirá para mostrar las últimas intervenciones de conservaciones que ha desarrollado la Universidad de Alicante y el Museo Arqueológico de Alcoy. Profesionales del Museu de Prehistòria de València se vestirán de íberos para explicar los orígenes del asentamiento. “Los participantes podrán tocar las ropas y las armas que utilizaban los íberos”, explica el director del Museo Arqueológico, Josep Maria Segura. La salida en autobús, desde la plaza de España, es a las 9.00 y a las 11.00 horas. Desde finales del año pasado el poblado ha sido objeto de nuevos trabajos de conservación. Segura explica que para ayudar a ver y comprender la estructura del poblado el museo ha colocado grava de diferente color. “Así se diferencia lo que eran calles de lo que fueron viviendas”, explica. La excursión forma parte de un ciclo que cumple ya cinco ediciones y que cuenta con el apoyo del Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics. Las excursiones, una por mes, seguirán hasta el mes de noviembre.