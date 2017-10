The examples populate this alert with dummy content

AGRES Los incentivos fiscales atraen a nuevos vecinos Una familia se instala en el municipio motivada por las bonificaciones ofrecidas por el Ayuntamiento para evitar la despoblación jueves, 19 de octubre de 2017 Los incentivos fiscales con los que Agres pretende evitar la despoblación comienzan a dar frutos. Una familia se ha instalado en el municipio atraída por las medidas creadas por el Ayuntamiento: un alquiler social de un máximo de euro y medio el metro cuadrado y exenciones en las tasas municipales para las nuevas familias empadronadas en la localidad y que matriculen a sus hijos en la escuela. Ocho familias ya residentes en Agres y con sus hijos en el colegio también se han acogido a la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles. El alcalde, Josep Manel Francés, se muestra satisfecho con los primeros resultados del plan. El plazo para que los vecinos de Agres soliciten las ayudas sigue abierto hasta final de mes. El alcalde subraya entre los incentivos figura el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellas personas que pongan a disposición sus casas para ser arrendadas y formen parte de una bolsa de viviendas de alquiler.