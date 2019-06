The examples populate this alert with dummy content

CONFERENCIAS Los ingenieros ponen la rehabilitación del Fernando Reig como ejemplo Dentro de los coloquios que han organizado para el jueves 20 de junio en el Círculo Industrial con motivo del 60 aniversario del colegio de ingenieros civiles de la provincia martes, 18 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/06/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (18/06/2019) El colegio de Ingenieros pone como ejemplo de buenas prácticas la rehabilitación del puente Fernando Reig. Este colectivo celebra en Alcoy un coloquio sobre ingeniería civil con motivo del 60 aniversario del colegio (1959-2019) y una de las dos ponencias organizadas tratará sobre esta rehabilitación y su comparación con el puente de Génova que se hundió y provocó una catástrofe. El ponente Héctor Faúndez, ingeniero civil, hablará sobre 'Estabilidad de los puentes: del colapso del puente de Génova a la rehabilitación del puente Fernando Reig en Alcoy. La otra ponencia será sobre la conservación de integral de las carreteras y su mantenimiento a cargo de Gabriel Araujo, jefe del grupo de conservaciones de la empresa CHM. Esta actividad tendrá lugar el jueves 20 de junio en el Círculo Industrial. Empezará a las 19 horas con la presentación a cargo de Eduardo Vílchez, decano del colegio de ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles de la zona de Alicante, y acabará sobre las 21 horas con un vino de honor. En Radio Alcoy, los ponentes Héctor Faúndez y Gabriel Araujo han estado acompañados por Miguel Navarro, secretario del colegio de ingenieros, José Antonio Ribera, Cristina Ávila y los ingenieros alcoyanos José Juilá y Edu Tormo.