OCIO Y GASTRONOMIA Los insectos, el ingrediente más sabroso de las jornadas sobre la biodiversidad de Ibi Los insectos se convierten en el ingrediente principal de la cuarta cita gastronómica del Museo de la Biodiversidad de Ibi miércoles, 05 de octubre de 2016 El pasado 1 de octubre Ibi acogió la cuarta de las Jornadas Gastronómicas La biodiversidad en tu plato. La cita, organizada por el Museo de la Biodiversidad, contó con un ingrediente estrella: los insectos. El encuentro incluyó en su programa una conferencia a cargo de la profesora titular del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, el CIBIO, Estefanía Micó, que habló de las propiedades nutricionales de estos seres y de la sostenibilidad que supone su consumo. Después de su ponencia, titulada Comer insectos, un regreso al pasado con mucho futuro, un restaurante ofreció la degustación de platos cocinados con insectos, como el arroz de setas con trufa y larvas o el hormiguero de chocolate. Para el 20 de noviembre, la iniciativa gastronómica prepara un taller de hongos y setas, de plazas limitadas, que coincide con las jornadas micológicas de la localidad.