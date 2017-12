The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Los intentos de acercamiento entre la Policía Local y el Gobierno acaban sin acuerdo La Plataforma para la Valoración de la Policía Local insiste en que las medidas de seguridad de su colectivo no están cubiertas, además de reclamar una equiparación salarial y un aumento de las plazas de Policía Local martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La sección de Local de STAS-Intersindical Valenciana, el sindicato de Policías y Bomberos, el CSIF y la Sipol insisten en que el Ayuntamiento no cubre las medidas de seguridad individuales y colectivas exigidas por la plantilla policial, así como las necesidades básicas de material para realizar el trabajo diario. Reclaman una equiparación salarial de los agentes de Policía con otros miembros del mismo colectivo con funciones idénticas. Señalan que la oferta de plazas de Policía Local son insuficientes para la población de Alcoy. Motivos que les llevan, aseguran, a seguir con las protestas y a no realizar horas extras. La Plataforma para la Valoración de la Policía Local denuncia que, a pesar de la reunión mantenida hace una semana, el Gobierno municipal no demuestre con hechos que tiene en cuenta las reivindicaciones de su colectivo. Por ello, piden la dimisión del concejal de Personal del Ayuntamiento, Alberto Belda, una petición que lanzaron a gritos ayer en el pleno, tras marcharse precipitadamente, en el que mostraron carteles donde se podía leer Negociación real ya; Valoración.