“Los Juegos Olímpicos de Tokyo son una de mis metas”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/01/2017)

Con 21 años, a dos meses de cumplir 22, Sergio del Olmo afronta su cuarto año en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, en la residencia Blume. El arquero alcoyano se marchó de su ciudad natal con 18 años tras recibir una llamada que le aconsejó solicitar la beca del Consejo Superior de Deportes porque tenía posibilidades de que se la concedieran, eso fue en el año 2013, cuando Sergio ya había conseguido algunos triunfos y empezó a destacar.

Después de que el equipo de fútbol del que formaba parte se disolviese y dos años probando deportes, Legolas, del Señor de los Anillos y su padre le llevaron hasta el Club Deportivo Santa Lucía. El padre de Sergio había probado en varias ocasiones este deporte, y su hijo, desde el primer día que cogió un arco en el Santa Lucía no lo ha vuelto a soltar. “Cuando subo el arco y tiro la flecha, es una sensación de relajación, como de libertad. Cuando estoy tirando con el arco es como que todos los males se van. Cuando tensas en arco y tiras la flecha, liberas toda la tensión en ese momento, es una sensación muy agradable”, ha explicado Sergio del Olmo en Ser Deportivos.

El arquero afirma que “Luisa Palmer es el primer nombre que me viene a la cabeza cuando se menciona el Santa Lucía. Estuve un año con ella, después yo mejoré y me propusieron si quería competir en este deporte, me presentaron a Manolo Candela y estuve entrenando con él”. En cuanto al Santa Lucía, del Olmo señala que “todos los miembros del club siempre han estado apoyándome, tanto en los entrenamientos, en las redes sociales…y yo se lo agradezco muchísimo. La verdad es que, no es un camino en el que haya estado solo, siempre han estado el club y mi familia, y si no llegan a estar muy difícilmente habría llegado donde estoy ahora”.

En 2014 fue nombrado como mejor deportista de Alcoy y confiesa que le “cogió de sorpresa, yo estaba en Madrid y me lo comunicó mi padre. Fue una gran alegría y muy contento por ese gran premio. Estas cosas ayudan a seguir adelante y luchar por tus metas”, apunta del Olmo.

Actualmente dedica “un total de 7 horas entre los entrenamientos de tirar flechas y el ejercicio físico” cuando está en el CAR, Centro de Alto Rendimiento, explica el arquero alcoyano, quien considera “importante el ejercicio físico en este deporte”. Del Olmo añade que “incluso en vacaciones le dedico mucho tiempo a entrenar, llega un momento en el que te haces como adicto al deporte, lo necesito, no puedo estar en casa sin hacer nada, es como un estímulo, y cuando no estoy haciendo tiro con arco, estoy nadando, corriendo, patinando, siempre busco algo para entretenerme”.

Próximamente se celebra la Copa del Mundo en sala de Nimes, en Francia, y el arquero alcoyano participa. “El año pasado ya fui a esa competición y quedé noveno del mundo. Fue una lástima porque perdí en una flecha desempate contra un coreano y por un milímetro, su flecha estaba un milímetro más cerca del centro que la mía, perdí. Las sensaciones este año tirando son buenas, creo que como mínimo se puede igualar el resultado”, señala del Olmo.

Sus objetivos van más allá. “Los Juegos Olímpicos de Tokyo son una de mis metas, tengo muchas, pero la primera es Tokyo 2020”, afirma el arquero alcoyano. “Para conseguir el objetivo a 2020 el entrenamiento empieza ya, ningún día se puede fallar en el entrenamiento ni permitirte un día de descanso por estar cansado. Si hay que entrenar, hay que entrenar”, así de contundente se muestra del Olmo, quien concluye asegurando que “cuando estás en un Centro de Alto Rendimiento no es para conformarte con ser campeón de España, sino para clasificarte para el equipo nacional, ser de los mejores arqueros del mundo, o incluso el mejor y llegar a lo más alto, y lo más alto no es el oro olímpico, sino mundiales, europeos, tanto los Juegos Olímpicos, como récords…Desde que entré en 2013 en la Blume ya me empecé a plantear los Juegos Olímpicos”.