The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO “Los jugadores trabajan como animales” Josep María Ferrer, `Joma´, preparador físico del Alcoyano, ha tomado el Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – La mano derecha de Seligrat conoce muy bien al próximo rival en liga, el Lleida jueves, 09 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/03/2017) Ha sido su segunda visita al Café del Alcoyano, la primera fue con Ismael Mayor a principio de temporada y tras una derrota en Copa del Rey cuando el Toledo eliminó a los blanquiazules. Esta vez el estado anímico de Josep María Ferrer, `Joma´, preparador físico del Deportivo Alcoyano, era muy diferente. Ha afirmado encontrarse “muy feliz” por el equipo y por la temporada. Joma ha sido el invitado en la semana en la que el Alcoyano se enfrenta a domicilio el Lleida, equipo que conoce muy bien ya que él es de una localidad muy cercana a Lleida y porque estuvo muchos años en ese equipo, tanto en el primer equipo como en la base. De hecho, de los cuatro años que formó parte de la primera plantilla disputó tres play-off, dos de ellos con Toni Seligrat, de quien asegura ser su hombre de confianza. “Partido muy especial”, así se ha referido Joma al encuentro del sábado en el Camp d’Esports entre el Lleida-Alcoyano. Aunque recuerda con mucho cariño los años allí, apuesta por victoria de los blanquiazules por 0-1. “Estoy seguro de que ganaremos”, afirma el preparador físico. A pesar de que piensa así también es consciente de que “el Lleida se ha reforzado muy bien este mercado de invierno. Lo que está haciendo ahora es muy difícil, es un equipo que podría estar en play off perfectamente”. Joma, también conocido como `Faraón´, mote que le pusieron los jugadores con los que entrenaba hace algunos años, ha valorado la temporada. “La evolución de los jugadores es constante, día a día, por qué, porque trabajan como animales”, ha asegurado el catalán. “Los pequeños objetivos que nos hemos marcado, como encadenar varias victorias consecutivas o mantener la portería a cero, los chavales se lo cogen como un reto y lo hacen realidad, y esa es la mejora que te da estar más arriba”, ha explicado Joma, quien ha contado el motivo de la doble sesión que suele realizar el equipo los miércoles. “La doble sesión va más allá del fútbol, sino es irnos a comer todos juntos, hacer ambiente, hacer equipo. No queremos que el jugador sea como un funcionario, que venga fiche y a que a su hora se marche, queremos que pasen tiempo entre ellos. La gente tiene que sentirse identificada con el grupo, sino el trabajo que haces no tendría sentido” De cara a final de temporada tiene claro que “el colchón de puntos es bueno, los jugadores se lo han ganado a pulso, pero ahora no se puede aflojar, ahora empieza la verdadera liga, hay que ir cada partido a ganarlo”, ha afirmado la mano derecha de Seligrat.