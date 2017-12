The examples populate this alert with dummy content

SECTORES Los jugueteros confían en diciembre para remontar La patronal se apoya en los estudios del grupo NDP, que alerta de un modesto inicio de la campaña en el mercado nacional y de una caída de las ventas en noviembre martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/12/2017) Los fabricantes de juguetes confían en diciembre para la remontar el mercado nacional. La patronal, que aglutina la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, se apoya en los estudios del grupo NDP, que alerta de un modesto inicio de la campaña y una caída de las ventas en noviembre del 6%. El grupo NPD Group cifraba en octubre el crecimiento del mercado en un 5%. A tres meses para el cierre del año el negocio nacional alcanzó 380 millones de euros. A finales de noviembre este grupo advertía de la incertidumbre en el comienzo de la campaña navideña que reflejaba una caída del 6,5% de las ventas. A la vista de estos datos la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, la AEFJ, espera que el mes de diciembre, que concentra el 47% de las ventas de juguetes, aporte un crecimiento de las ventas de muñecas, juegos de mesa, científicos y vehículos. Las cifras que maneja la AEFJ del año pasado muestran una facturación al final de temporada algo superior a los 1.500 millones de euros y un crecimiento del 6,8% del mercado nacional. La AEFJ se apoya en la calidad y variedad en categorías de producto presentes en el mercado nacional junto a la recuperación económica y los repuntes del consumo, registrados en los dos últimos años, para tener una previsión optimista para la presente campaña de Navidad. Respecto a las exportaciones, crecieron este 2017 hasta septiembre un 17,52%, y sobrepasaron los 397 millones de euros.