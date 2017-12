The examples populate this alert with dummy content

AIJU Los juguetes más inteligentes se conectan a Internet El Centro Tecnológico del Juguete, con sede en Ibi, trabaja en el desarrollo de 'smartoys', juguetes que recopilarán datos en tiempo real para poder conocer las nuevas tendencias y competir en el mercado global viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/12/2017) Aiju desarrollará juguetes inteligentes 4.0 para destacar en el mercado global. Ser más competitivos a escala internacional. Ese es el objetivo del Centro Tecnológico del Juguete, con sede en Ibi, que trabaja en el lanzamiento de smartoys, que incorporen las nuevas tecnologías digitales y que estén conectados a Internet. El proyecto Cloud4toys, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), elaborará juguetes que serán una fuente para conocer patrones. De ellos, se podrán extraer datos de comportamiento de los usuarios que ayuden a los expertos a conocer nuevas tendencias, en cuanto a cambios de hábitos, conductas y evolución infantil en tiempo real, en el terreno del juego y juguete. La recogida de datos se producirá siempre bajo los parámetros de un entorno controlado y seguro. También creará una plataforma "en la nube" que guarde todos los datos de estos análisis y permita al sector juguetero contar con un lugar de ciberseguridad en el que usuarios y empresas se sientan protegidos. A ella podrán acceder las empresas con el objetivo de conseguir juguetes lo más personalizados posibles y una industria juguetera adaptada al entorno 4.0. El proyecto contempla la potenciación de la integración de componentes electrónicos low cost en juguetes tradicionales o la incorporación de la conectividad de los componentes electrónicos con tablets. La última fase del proyecto desarrollará los primeros juguetes piloto con las empresas participantes.