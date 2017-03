The examples populate this alert with dummy content

TERTULIA Los juzgados, ¿revulsivo para el Centro? Los grupos políticos analizan la repercusión de la apertura del nuevo Palacio de Justicia en una de las zonas más degradadas de Alcoy jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (15/03/2017) En La Tertulia de RADIO ALCOY los representantes de las formaciones políticas han mantenido un interesante debate en torno a la repercusión de la apertura del Palacio de Justicia en la parte baja de la zona Centro, la más degradada de Alcoy. Jorge Sedano, concejal de Ciudadanos y el alcalde que tomó la decisión de trasladar los juzgados al Centro, asegura que “habrá un antes y un después” de esta apertura. “Había mucha suciedad que por el simple hecho de abrir el juzgado ha sido retirada”, resume. Los grupos coinciden en que la puesta en marcha de los juzgados, así como la habilitación de un servicio de autobús, concede más vida a la zona. Pero tanto Guanyar como Compromís advierten de que el impacto se limita al horario de oficina, exclusivamente por las mañanas. Entienden ambos grupos que el juzgado por sí solo no puede revitalizar el Centro, que arrastra problemas desde hace más de tres décadas.