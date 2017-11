The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Los lectores más jóvenes vuelven a tener biblioteca El Ayuntamiento inicia la próxima semana los trabajos para ubicar una biblioteca infantil en el Centro Cultural Mario Silvestre, en los bajos del archivo - Es una de las iniciativas surgidas en los Presupuestos Participativos de 2017 lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los jóvenes lectores del SXXI van a disponer de un espacio donde leer, pintar, dibujar y entretenerse, siempre guardando el silencio. El Ayuntamiento va a volver a habilitar una biblioteca infantil en el Centro Cultural Mario Silvestre. El proyecto surge como una propuesta dentro de los Presupuestos Participativos de 2017. Las obras, que comenzarán previsiblemente el 20 de noviembre, situarán en los bajos de la Biblioteca Ricardo Senabre este espacio dedicado a los más jóvenes. Un espacio demandado por los vecinos desde 2014, cuando la Concejalía de Cultura decidió quitar el espacio que había dentro de la biblioteca central porque no era "adecuado ni accesible". Así lo explica el concejal responsable del área, Raül Llopis, que asegura que las obras de accesibilidad que realizaron el año pasado "permiten hacer uso de este espacio y el material" que había sido trasladado a la Capilla del Antiguo Asilo. "Recuperamos la biblioteca dándole la importancia que se merece, con accesibilidad y una buena situación y con el mejor de los anfitriones, Tirisiti". Y es que el 'amo' del Nadal alcoià será protagonista principal a la hora tematizar la nueva biblioteca infantil.