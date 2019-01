The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Los libritos de papel de fumar superan los mil ejemplares vendidos Ramón y Mauro Gisbert han visitado Amagatalls de la Festa de Paco Aznar para explicar la respuesta recibida por este cuidado libro jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (24/01/2019) Los hermanos Ramón y Mauro Gisbert han vuelto a visitar Radio Alcoy, en este caso en el programa Amagatalls de la Festa con Paco Aznar, para explicar cómo ha sido la aceptación del libro Los libritos de papel de fumar. Ramón y Mauro Gisbert han explicado que la publicación ha sido un homenaje a su padre, Ramón, un gran coleccionista, y que han superado el millar de libros vendidos y por ello se han mostrado muy contentos por la respuesta recibida. Así se están planteando la posibilidad de hacer una segunda edición en el que se completaría la colección y la historia del papel de fumar y distribuirlo fuera de Alcoy Se trata de una publicación de 576 páginas con la mayor colección de papel de fumar jamás reunida, además de una recopilación de datos del Alcoy de la época modernista. Una biblia del papel de fumar con cerca de 3.000 imágenes. Hay una web por la que se puede comprar el libro. Además cuenta con fotografías inéditas de aspectos de aquellos años como la fábrica Bambú, de Papeleras Reunidas o de las famosas bambuneras, así como imágenes de pintores alcoyanos muy reconocidos.