The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los Ligeros y la música, protagonistas en Amagatalls de la Festa Juan Javier Gisbert, Juan Soler, Francisco Adrián, Francesc Juan y el alferez moro Rafa Aracil han estado en Radio Alcoy junto a Jordi Linares, centinela cristiano, para hablar sobre sus actividades jueves, 12 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (12/03/2020) Juan Soler, director de la banda de Planes, Francesc Juan, miembro de la junta directiva de esta formación musical, Francisco Adrián, vocal de música la directiva de la filà Ligeros y Rafa Aracil, alferez moro, han sido algunos de los invitados en el programa de Paco Aznar, Amagatalls de la Festa, para hablar sobre la música de este cargo. También han estado presentes el centinela cristiano Jordi Linares Botí y el anterior Embajador moro Juan Javier Gisbert quien elabora cada año junto a Paco Aznar un programa especial sobre música festera para el día de San Jorge y del que ya ha adelantado algunos detalles.