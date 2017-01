The examples populate this alert with dummy content

NAVIDAD Los mejores belenes de Alcoy La Asociación Benelista Santa Rosa entrega los premios del IV concurso de belenes Ciutat d'Alcoi lunes, 02 de enero de 2017 La Asociación Belenista Santa Rosa ha fallado los premios del concurso de belenes Ciutat d’Alcoi. José Miguel Piñero ha ganado el premio en la categoría de belenes de más de dos metros. En la categoría de menos de dos metros la ganadora del primer premio ha sido Ana Albero. El mejor belén de entidades es el del colegio Carmelitas. Por último, en la categoría de belenes ganadores en anteriores ediciones el jurado ha concedido mención especial a Alejandro Pérez, único participante en esta modalidad. Los premios se entregaron el jueves por la noche en el Centro Cultural.