BOCCIA Los mejores jugadores de Boccia se citaron en Muro Muro fue la sede de la I Copa Federación de este deporte adaptado martes, 06 de junio de 2017 El passat dissabte 3 de juny es va celebrar al Pavelló Cobert del Poliesportiu Municipal de Muro , la I Copa Federació de Boccia , una competició de caràcter autonòmic i que va reunir número considerable de participants , que van gaudir d'aquest esport ple de precisió , tàctica i habilitat. La Boccia o bocha , és un esport per a persones en cadira de rodes que tenen paràlisi cerebral o discapacitat física severa , on cada participant deu d'intentar apropar les seues sis boles el màxim possible a una bola blanca de referència , i al mateix temps impedir que el contari faça el mateix. “ Estem molt contents de que la Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana pensara en nosaltres per a celebrar aquest esdeveniment , una competició on hem pogut gaudir de l'esperit de superació , la motivació i ganes de competir dels participants “ explicava el Regidor d'Esports Kike Pascual. Aquest esport , similar a la petanca , és paraolímpic des de 1984 i es pot jugar de manera individual , per parelles o per equips , a més es poden llançar les boles amb la mà o amb una llançadora , depenent de la severitat de la discapacitat del jugador. “ Ha sigut un autèntic plaer comptar amb la presència d'aquests esportistes i la gent que els envolta , tot un exemple per a recordar que la vida sempre val la pena viure-la “ , concloïa el regidor.