CONCURSO Los mejores pesebristas reciben su premio La Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy organizadora del V Concurso de Belenes Ciutat d'Alcoi entrega los premios a sus ganadores sábado, 13 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy organizadora del V Concurso de Belenes Ciutat d'Alcoi ha entregado los premios a sus ganadores en el salón de actos del Centre Cultural Mario Silvestre. En la Categoría A, correspondiente a Belenes familiares de más de 2 metros cuadrados, el jurado ha acordado otorgar el primer premio a Carlos Gran Llorca. El segundo premio ha recaído en Noemí Nacher Cantos, el tercer premio ha sido para David Sanchis García y el Accesit 1º para Joana Agulló Cañero. En la Categoría B de Belenes familiares de menos de 2 metros cuadrados, el premio ha sido declarado desierto. En la categoría C, de instituciones, asociaciones culturales y filaes, el primer premio es para la Filà Verdes, el segundo para la Filá Berberiscos y el tercero para el Grup de danses Carrascal. Los colegios premiados, que optaban en la Categoría D, son Carmelitas, con el primer premio, Horta Major, el segundo y Esclavas Sagrada Familia, tercer premio. En la Categoría Máster, de los ganadores de otras ediciones, el primer clasificado ha sido Alejandro Pérez Ferrer y el segundo José Miguel Piñero Álvarez. El jurado calificador de este concurso, compuesto por Francisco Guillem Mataix (presidente), Jorge Casanova de Mora (Vicepresidente), Rafael Reina Sarmiento (Vocal) y José Luis Matarredona Coloma (secretario) se reunió el martes 2 de enero. La entrega de premios se desarrolló el jueves 11 de enero en el Centre Cultural Mario Silvestre. El concurso está patrocinado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy y por Caixa Ontinyent y este año se ha ampliado en una categoría especial para colegios de Primaria. El acto estuvo acompañado por la actuación de la Coral Polifónica Alcoyana puso el complemento musical a la velada.