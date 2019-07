The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Los MIR se suman a las críticas de falta de recursos y saturación laboral en Urgencias Los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del Departamento de Alcoy denuncian la problemática que quedó al descubierto tras la renuncia del jefe del servicio en el Virgen de los Lirios viernes, 26 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2019) Los MIRI, residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del Departamento de Alcoy reiteran las malas condiciones laborales y la mejorable atención sanitaria en Urgencias del Virgen de los Lirios, que quedaron al descubierto con la difusión de renuncia del jefe de Urgencias, Carlos Gargallo. A través de un escrito reclaman los recursos para que un paciente pueda ser evaluado en cualquier momento, sin que el personal médico esté exhausto. Denuncian que han llegado a normalizarse situaciones extremas inaceptables como un pase de guardia a las 9 de la mañana de un fin de semana con 28 pacientes. Aseguran que en las 4 ó 5 guardias hospitalarias que realizan al mes, los médicos residentes son la mitad de la plantilla de Urgencias que conforman entre 4 ó 5 médicos. Consideran que la atención se queda corta en fines de semana en que los 140.000 habitantes del departamento de salud de Alcoy dependen de dos turnos de 24 horas de dos adjuntos y dos residentes. Concluyen que el elevado nivel de exigencia revierte en su aprendizaje y supervisión e insisten en la necesidad de asistencia de Urgencias en primera instancia en Traumatología y Ginecología de la que carece el hospital de Alcoy.