CONMEMORACIÓN Los mormones de Alcoy abren su sede a la ciudadanía La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebra su llegada a España hace 50 años con una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones de la calle Azorín viernes, 19 de julio de 2019 AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/07/2019) La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebra 50 años que ha llegado a España. Por este motivo, mañana, la comunidad de esta iglesia en Alcoy celebra una jornada de puertas abiertas en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Miguel Cabrera y Silvia Vilariño, obispo y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días respectivamente, han estado en Hoy por Hoy para explicar cómo será la actividad, que está abierta a toda la ciudadanía.