SANT HIPÒLIT 2019 Los moros cierran una jornada espectacular Las tropas de la media luna ponen el broche de oro a la Entrada contestana domingo, 11 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La segunda parte de los desfiles ha tenido por protagonistas a las filaes del bando moro. El capitán Moro Rubén Colomina de la filà Berebers Els Borts ha arrancado los primeros aplausos en esta parte del desfile. El cierre de la jornada espectacular ha corrido a cargo de la filà Manta Roja y su Abanderado Abraham Moltó.